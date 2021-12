Coronanieuws van 6 december: Voorlopig geen 2G-systeem

De prinses is besmet met corona, maar het gaat 'helemaal top' met haar. Dat laat haar zoon Willem-Alexander maandag weten aan het televisieprogramma Blauw Bloed. "Er is gelukkig helemaal niks aan de hand. Alleen, ze was een beetje verkouden, dacht dat het de airconditioning was in de tropen. Ze heeft getest en was positief", ze de koning.

Zaterdag werd bekend dat de prinses positief getest was op het coronavirus nadat ze was teruggekomen van een bezoek aan Curaçao. Daar liet ze al weten dat ze twee coronavaccins en een boostervaccin heeft gehad. Prinses Beatrix zit in thuisquarantaine.