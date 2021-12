88 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen | Basisscholen krijgen zelftests

In Fryslân liggen er 88 patiënten in de ziekenhuizen, waar er negentien van op de intensive care liggen. Vrijdag lagen er ook 88 patiënten in de Friese ziekenhuizen, waarvan er zeventien op de ic lagen.

In de drie noordelijke provincies Groningen, Drenthe en Fryslân liggen in totaal 212 coronapatiënten in het ziekenhuis, meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. Van die patiënten liggen er 49 op een ic-bed.