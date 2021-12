Femke Kok eerste Nederlandse vrouw in de 36'ers: "Het voelde niet als een toprit"

Op vrijdag brak Femke Kok in Salt Lake City het Nederlandse record op de 500 meter. Dat stond al bijna negen jaar op naam van Thijsje Oenema (37,06). Kok was vijf honderdsten sneller en noteerde 37,01. Tot haar eigen verbazing. "Ik verwachtte er niet zoveel van, omdat het de afgelopen wereldbekers best wel slecht ging. Maar toen ik daar kwam, ging het een stuk beter."

Tegenslagen

Het was tot nu toe niet het seizoen van Kok. Vlak voor het NK afstanden kreeg ze last van haar lies en bij de eerste wereldbeker in Polen liep ze tegen een soort voedselvergiftiging aan. "Ik zat niet zo goed in mijn vel. Er waren dingen waarover ik aan het piekeren was. Dat had meer impact dan ik dacht. Daardoor kon ik me niet focussen op het rijden en was ik met mijn hoofd ergens anders", zegt ze.