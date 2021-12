Marathonschaatser Harm Visser tweede in Trachitol Trophy

In de laatste wedstrijd pakten achttien mannen een voorsprong van een ronde. Leider Hoolwerf had ploegmaat Crispijn Ariëns bij zich. Achtervolger Visser had twee ploegmaten.

Na de laatste bocht kwam Visser als eerste op het rechte stuk, en hij leek op weg naar de winst in de eindsprint, maar met een ijzer verschil kwam Hoolwerf toch als eerste over de streep.

Bij de vrouwen was Elisa Dul de snelste. Ze pakte de titel over van Marijke Groenewoud, die nu meedoet aan de wereldbekerwedstrijden op de lange baan in Salt Lake City.