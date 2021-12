Wilma van der Heide (65) liep het hiv-virus op door bloedtransfusie

Het was een heftige tijd, maar Van der Heide was blij dat ze eindelijk wist wat ze onder de leden had. "Ik ben nooit boos geweest, want zonder die bloedtransfusie had ik ook niet gekund. Ik heb gewoon pech gehad en ik had ook gen energie om boos te zijn."

Haar man, Peter van der Heide, wordt nog altijd emotioneel als hij over die periode praat. "Toen ik het hoorde, verging voor mij de wereld. Ik was zelf bloeddonor en mijn bloed werd regelmatig gecontroleerd. Ik kon er maar niet over uit, dat dit Wilma was overkomen. Maar al snel kon ik tegen mezelf zeggen: we gaan ervoor."