'Incredible': Schotse bal mist doel en spoelt 600 km verder op Vlieland aan

Het blijkt dat de bal in twee weken tijd meer dan 600 kilometer van Dundee in Schotland naar het strand van Vlieland heeft afgereisd. "It's still in very good shape", liet Verhees aan de club weten.

Dundee Athletic stuurde terug: "That's incredible. It got kicked into the water 2 weeks ago from Dundee in Scotland. Enjoy it!" De voetballers hebben het bijzondere feit zelf ook op sociale media gedeeld. "Check this out . Ball ended up in the tay down at Riverside 2 weekends ago and washes up in Netherlands today."