Sinterklaasdag: deze Friese dorpen hebben een band met de heilig Nicolaas

De in 2017 overleden historicus Otto Roemeling heeft zijn levenswerk gemaakt van het uitzoeken van gegevens over heiligen en geestelijken in het Noorden van Nederland. Het onderzoek dat hij achterliet is als 'Corpus Roemeling' digitaal inzichtelijk gemaakt door de Fryske Akademy.

Roemeling maakte onder meer een overzicht van alle patroonheiligen die in de Friese middeleeuwse parochies tot 1600 bestonden. Bij de stichting van een kerk kreeg zo'n parochie een patroonheilige mee. Dat was een beschermheilige, waar de kerk aan gewijd was. In de katholieke kerk werd zo'n heilige vereerd.

Nicolaas van Myra

Nicolaas was ook zo'n heilige. Hij zou in het begin van de vierde eeuw bisschop van Myra zijn geweest, dat in het huidige Turkije lag. Veel mensen waardeerden hem. In het jaar 550 werd Nicolaas heilig verklaard. Er zijn veel legendes over hem, waar vaak zijn medelijden met kwetsbare mensen centraal staat.

Zo zou Nicolaas goudstukken in een woning van een arme man hebben gegooid die de bruidsschat van zijn dochters niet kon betalen. Zo voorkwam Nicolaas dat de meisjes in de prostitutie terecht kwamen. Ook zou Nicolaas schipbreukelingen hebben gered en bracht hij een ontvoerd jongetje terug naar zijn moeder.

De verhalen maakten dat er rondom de sterfdag van Nicolaas, 6 december, allerlei volkstradities ontstonden. Zo ook ons Sinterklaasfeest.