Beladen week voor de broers Homma na diefstal van honderd duiven

Een week later doet de diefstal nog altijd veel pijn. "Je zit nu in een fase dat het zelf nog moeilijk te beseffen is. Er zal een moment komen dat je weer naar de toekomst kijkt. Maar dat is op dit moment nog lastig", zegt Elco Homma.

In één klap alle goede duiven weg

Zijn broer Ydo geeft aan dat het een grote klap is. "We zijn in één keer onze goede duiven kwijt. De dieven zijn via de oprit gekomen, langs mijn huis. De hokken zaten wel op slot. Het lijkt er wel op dat het mensen zijn geweest die een duif vast konden houden, want er lagen geen veren."