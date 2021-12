Voorloper omikron-variant was er al een tijdje | Dinerboxen populair

Het is mogelijk om voor te dringen bij de boosterprik, dat meldt het ANP. Het persbureau zegt dat het heeft gezien dat iemand die in 1967 geboren is, zondag een prik heeft gehaald. Op de afsprakensite had de persoon ingevuld dat hij in 1937 was geboren.

GGD GHOR zegt dat mensen die proberen een boosterprik te krijgen zonder dat ze aan de beurt zijn, afgebeld worden. Dat is hier dus niet gebeurd. De GGD roept mensen wel op om hun geduld te bewaren: "Als je voordringt, en fraudeert bij het invullen van de gegevens, dan neem je een plek van iemand in die deze vaccinatie misschien nog harder nodig heeft dan jij. Er is voor iedereen een vaccin beschikbaar, maar wacht op je beurt en je uitnodiging."