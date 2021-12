Man was 'doodziek' maar blijft prik weigeren | Experts kraken corona-aanpak

De GGD's zeggen sinds de start van de boostercampagne dagelijks gemiddeld 150 afspraken voor een extra prik af, nadat de leeftijd van iemand is gecontroleerd. Het gaat om mensen die niet in de juiste doelgroep vallen. Zij krijgen een telefoontje of een sms waarin hun afspraak wordt geannuleerd.

Het ANP meldde vandaag dat het mogelijk is om voor te dringen bij het halen een boosterprik. Iemand die in 1967 geboren is, had op de afsprakensite van de overheid 1937 ingevuld om nu al een vaccinatie te kunnen krijgen en dat lukte. De leeftijdsgrens ligt op dit moment bij 1941. Iemand anders, uit 1939, kon enige tijd geleden nog geen extra prik krijgen. Hij vulde daarom 1935 in en daarmee lukte het wel.