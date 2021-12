Arts 'voorzichtig positief' over omikron-variant | 2692 patiënten in het ziekenhuis

Otto van der Galiën, fractievoorzitter van LIJST058 en lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, is naar eigen zeggen 'doodziek' geweest van het coronavirus. "Op een gegeven moment ging de koorts fan 36,5 naar 39,5 en weer terug. Ik was zo slecht: op een bepaald moment dacht ik: dit is het wel. Het maakte mij ook helemaal niets meer uit", zegt Van der Galiën in het radioprogramma Buro de Vries.

'Papa is er nog wel?'

"Mijn dochter is ook positief getest", gaat hij verder. "Die kwam zo nu en dan beneden en vroeg: 'Papa is er nog wel?' Ik ben drie, vier dagen helemaal van de kaart geweest." Van der Galiën wil niet zeggen dat hij geluk heeft gehad, maar "Ik heb wel ondervonden dat er toen op mij is gepast."