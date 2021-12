OKT curling van start in Elfstedenhal: primeur voor Nederland

Het kwalificatietoernooi is van 5 tot en met 18 december. In september werd bekend dat het OKT naar Leeuwarden zou komen. Burgemeester Sybrand Buma was daar zeer trots op, omdat er over de hele wereld aandacht voor zal zijn. Bovendien is het volgens hem een 'mooie aanvulling op de toch al rijke Friese ijshistorie.'

Nederlandse mannen

Bij het toernooi kunnen nog drie mannenteams een ticket voor de Olympische Spelen in Peking bemachtigen. Het Nederlandse team kan zich voor het eerst in de geschiedenis kwalificeren voor de Winterspelen. De Nederlandse mannen komen op 11 december om 14.00 uur voor het eerst in actie, als ze tegen Denemarken spelen.