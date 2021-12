sc Heerenveen tevreden met 21 punten en een 8e plaats: "We maken mooie stapjes"

Joey Veerman maakte tien minuten voor het einde van de wedstrijd het enige doelpunt. "Ik wist wat ik aan het doen was, dat is wel lekker", zegt hij over de goal. "Hij was niet heel hard, maar de bal kreeg via het kunstgras best wat snelheid mee. Doordat 'ie achter twee spelers vandaan kwam, denk ik dat de keeper 'm te laat zag."

"Maar één kans nodig"

De middenvelder denk ook wel dat de winst verdiend is. "In de tweede helft creëerden we wel wat minder kansen, maar we waren aan de bal wel wat beter dan in de eerste helft. Je hebt dan maar één kans nodig, die ging er gelukkig in. Gelukkig is het geen gelijkspel geworden."

sc Heerenveen staat op dit moment achtste in de lijst. "Dat kan slechter. Vorig jaar hebben we hier een beetje knullig verloren. Dit zijn de wedstrijden die wij op basis van de ranglijst gewoon moeten winnen. De wedstrijden die we moeten winnen hebben we ook gewonnen, dus in dat opzicht denk ik dat het best wel redelijk gaat."

"Wij hebben een betere selectie dan Cambuur"

Veerman richt zich nu op de komende wedstrijden tegen Sparta en Cambuur. "Ik vind dat wij die wedstrijden ook moeten winnen. Ik denk dat wij een betere selectie hebben dan Cambuur."