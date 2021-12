Joey Veerman bezorgt Heerenveen drie punten in Almelo

Vlak voor de pauze had Henk Veerman weer een grote kans. Na een goede actie van Musaba haalde Veerman hard uit, maar de bal vloog over en naast het doel.

Krekt foar it skoft hie Henk Veerman wer in hiele grutte kâns. Nei in goede aksje fan Musaba helle Veerman hurd út, mar de bal fleach oer en njonken de goal.

Lat redt Heerenveen

In de tweede helft kreeg Heracles de eerste grote kans. Nikolai Laursen schoot de bal hard tegen de lat. Daarna was Delano Burgzorg gevaarlijk, maar Nick Bakker kon zijn schot blokkeren.