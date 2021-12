LDODK pakt eerste thuisoverwinning in korfbalcompetitie

De derde wedstrijd van de competitie was belangrijk voor LDODK. Om na de kansloze nederlaag van vorige week de aansluiting met de top drie te behouden, moest LDODK beslist winnen van Dalto.

In de eerste helft maakten de Friezen het verschil. In de pauze was het 15-11 voor LDODK, al had het eigenlijk 14-12 moeten zijn. Dalto miste een strafworp en de Friezen scoorden een gelukkig doelpunt.

In de tweede helft scoorden beide ploegen even vaak: het verschil bleef vier. Eindstand 26-22.

Met acht doelpunten is de jongste speler van LDODK, Ran Faber, de topscoorder van de avond. International Femke Faber scoorde vier keer.