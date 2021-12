Femke Kok verbetert eigen record op 500 meter in bizarre race

Kok is de eerste Nederlandse vrouw die een tijd neerzet onder de 37 seconden. Ze klokte 36.96. "Echt supercool", zei Kok na afloop. "Maar ik denk dat het nog wel harder kan."

Valse start

Tegenstander Jutta Leerdam dacht dat er sprake was van een valse start en schaatste niet verder. Er was geen valse start, maar Kok moest haar 500 meter wel alleen rijden.

Volgens analist Erben Wennemars stond Leerdam niet stil. En de echo van het kunstmatige startschot in de lege hal in Salt Lake City klonk misschien wel als een valse start, zegt hij.

Gek

Kok vond het 'een hele aparte rit'. "Ik reed tegen Jutta, maar ze startte blijkbaar niet. Heel gek. Normaal voel je iemand naast je rijden. Ik ging door, maar ik dacht wel: huh? Wat gebeurt er."

Een dag eerder verbeterde Kok het negen jaar oude nationaal record van Thijsje Oenema. Toen kwam Kok net niet onder de 37 seconden. Nu wel. Maar zo voelde het niet, zegt ze.

"De rit voelde niet goed, maar de tijd was wel goed. Ik had een paar missers, dat ik 'm echt kwijt was. Toen ik over de streep ging, had ik het niet in de gaten."

Vierde

Voor een plek in de top drie was de recordrace van Kok niet goed genoeg: ze eindigt als vierde. De eerste prijs was voor een Poolse: Andzelika Wojcik (36.77). De Russen Angelina Golikova (36.78) en Olga Fatkulina (36.93) werden tweede en derde.

"Het is heel bijzonder om door de barrière van 37 seconden te gaan", zegt Kok. "Daar ben ik heel blij mee. Maar het liefst zou ik nog een rit willen rijden, om te zien of ik nog sneller kan."

Alweer een Fries

De eerste Nederlandse man die onder de 37 seconden kwam, was ook een Fries: Jan Ykema uit Harlingen.