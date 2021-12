Cambuur weer terug op aarde na afstraffing tegen Vitesse

Vlak daarna zou Loïs Openda er 0-2 van maken, maar keeper Sonny Stevens kon de bal tegenhouden. Nog geen twee minuten later had Stevens geen antwoord op een inzet van Openda. De aanvaller van Vitesse kwam naar binnen toe en schoot in de korte hoek raak.

Uitstel, maar geen afstel

Na een rappe counter van Vitesse ontkwam Cambuur aan de 0-3 toen Daan Huisman oog in oog met Stevens de bal naast schoot. Dat was echter een kwestie van uitstel en niet van afstel. Thomas Buitinks passeerde Stevens vanuit een moeilijke hoek: 0-3.