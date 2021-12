Tientallen mensen willen met Maarten zwemmen in Dokkum

Mensen die Van der Weijden willen steunen, kunnen wel met hem meezwemmen. Daarvoor komt een tweede zwembad, naast het bad waar Van der Weijden zelf in zwemt.

De organisatie meldt dat mensen zich nog altijd kunnen opgeven als ze mee willen zwemmen. Dan moeten ze wel een bedrag betalen dat ten goede komt aan het doel waar Van der Weijden voor zwemt.

Wereldrecord

Kortgeleden zwom Van der Weijden in Eindhoven 32 uur achter elkaar in hetzelfde zwembad dat straks in Dokkum staat, om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker bij mensen met een beperking. Het was een wereldrecord, maar het bedrag dat hij voor ogen had, is nog niet bij elkaar. Volgens de organisatie is er nog 35.000 euro nodig.

Eén week voordat Van der Weijden begint aan zijn tocht in Dokkum roept de organisatie nu heel Fryslân opnieuw op om hem te steunen.