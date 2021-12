Oenema is record kwijt: "Mooi dat een provinciegenoot hem nu heeft"

Nu heeft Femke Kok uit Nij Beets Oenema's record eindelijk verbroken. "Een provinciegenoot, dat is hartstikke leuk", zegt Oenema. "Ze heeft een mooie toekomst voor zich. Hopelijk zet ze de lijn door en kan ze nog hele mooie dingen laten zien."

Net geen 36'er

Oenema vindt het niet jammer dat ze haar record nu kwijt is, maar "ik vond het heel jammer dat het net geen 36'er was. Als het dan toch verbroken moet worden, dan zou het mooi zijn als het een 36' er was. Maar het scheelde slechts vijfhonderdste dus het was nipt.