Johnny Jansen kan wel tegen de kritiek: "We moeten blijven praten"

Dat de eerste helft tegen PSV niet goed was, daar is Jansen het ook over eens. Maar of dat aan het systeem lag, dat weet hij niet. "Er lag heel veel ruimte tussen de linies, maar daar maakten we geen gebruik van. Ik heb wel even met Joey gezeten. Goed dat hij dat vindt, maar we moeten blijven praten met elkaar."

'Slap'

Sander de Vries van de Leeuwarder Courant was na de wedstrijd tegen PSV in de podcast van dezelfde krant ook kritisch. Met name over het slappe spel: "Het leek wel alsof ze de eerste helft met van die gele trainingspoppen speelden."