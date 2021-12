Omrop TIP: Waarom niet naar Wyldemerk?

Er zijn filmbeelden van het kamp Wyldemerk bij Balk te zien, gemaakt in de jaren 50. Regisseur Anne van Slageren kreeg de zwart-witfilm in bruikleen van Ghani van den Bergh, die de film uit een familienalatenschap in beheer heeft.

Oude beelden van moskee

In 1956 werd er in kamp Wyldemerk een moskee gebouwd en geopend door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan. Het was, na Den Haag, de tweede moskee van Nederland. Wél was het de eerste echt nieuwgebouwde, met een blinkende minaret ernaast.

In het filmpje zijn bewoners van kamp Wyldemerk te zien terwijl ze deelnemen aan een gebedsdienst.