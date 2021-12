Sybrand Buma is tegen prikplicht: "Maar niet-vaccineren mat consequenties hebben"

Zelf had Buma er liever een leeftijdsgrens bij ingesteld. "Ik had het mooi gevonden als het mogelijk was geweest om het sporten tot 18 jaar wel toe te staan. Maar we zijn een democratie. Het is heel simpel, mijn taak is het uitvoeren van het beleid. Ik kan alleen maar hopen dat bij het versoepelen van maatregelen deze weer op de voorgrond staat."

Beperking amateursport: bittere pil

Anderzijds snapt Buma de logica achter de harde lijn ook wel. "Alles om 17.00 uur dicht, dat moet duidelijk zijn. Ik denk dat het effect er wel is." Maar per saldo houdt het wel in dat er minder bewogen wordt, ook door jongeren. En dat vindt Buma wel triest.

De kritiek dat de boosterprik te laat komt, vindt Buma wat te makkelijk. Hij ziet de GGD hard werken en geeft ook aan dat het sentiment in de zomer heel anders was.