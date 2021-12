Feestzanger Arie Ribbens (1937-2021) herdacht: 'Eindhovense Drachtenaar'

Arie Ribbens werd in 1937 in Eindhoven geboren. Na diverse bands werd Ribbens met name bekend om zijn feestmuziek en carnavalskrakers, zoals Brabantse nachten zijn lang en Polonaise Hollandaise. Hij brak in 1980 door en bleef zo'n dertig jaar lang nummers uitbrengen. Zijn laatste album kwam in 2013 uit.

Ribbens stond ook op het podium met Sjoukje Smit als het duo Mouth & MacNeal, als vervanger van de oorspronkelijke Mouth, Willem Duyn.

De zanger kampte al lang met zijn gezondheid. In 2015 was hij genoodzaakt te stoppen met zingen door beschadigde stembanden. In 2009 en 2016 werd lonkanker bij hem geconstateerd. Volgens Ribbens' managementbureau is hij vrijdagochtend 'in alle rust' overleden.

Lang in de Wouden gewoond

Ribbens vestigde zich rond 1970 in Drachten. Met zijn orkest had hij destijds de meeste optredens in het Noorden, daarom zocht hij hier een plek. Ribbens heeft ooit wel gezegd dat hij het gunstig wonen vond. Hij kon zo het water op om te zeilen en zijn vrouw en dochters hadden het naar hun zin.

In de jaren 80 verhuisde Ribbens naar Beetsterzwaag, waar hij nog een kleine 20 jaar woonde. In het verleden woonde hij ook nog even in Rottevalle. Uiteindelijk verhuisde hij naar Duitsland toe en het laatste eind bracht hij weer in Nederland door.

Eerste singeltjes bij Ribbens

Op sociale media worden herinneringen aan de 'Eindhovense Drachtenaar' opgehaald. Veel mensen weten zich nog te herinneren dat Ribbens een platenzaak aan de Noordkade in Drachten had. Sommigen kochten hun eerste singeltje in de winkel. Ribbens woonde indertijd op de Steenkerk.

Omrop Fryslân was bij Arie Ribbens thuis in 2001: