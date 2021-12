Coronanieuws 4 december: Prinses Beatrix (83) test positief op coronavirus, zit in thuisisolatie

Het is druk in de Nederlandse winkelstraten met mensen die nog cadeaus willen kopen voor Sinterklaas. De drukte is wel goed te handhaven en mensen houden zich aan de coronaregels, zeggen verschillende winkelketens.

Ook detailhandelorganisatie InRetail zegt dat er een "soepel verloop" is. De organisatie had de winkels eerder gevraagd om promoties voor de feestdagen zoveel mogelijk te verspreiden over meerdere dagen. Mensen werden opgeroepen om vooral op rustige momenten te winkelen.

'Zelf ervaren'

Dat het druk is, zien ze ook in Oosterwolde. Bij speelgoedwinkel TreintjeOost verkopen ze via internet, maar ook in de winkel zelf komen veel mensen. "Gelukkig liep onze webwinkel in het voorjaar al goed, daardoor konden we wel doorgaan. Maar de fysieke winkel blijft het belangrijkste. Mensen willen het graag zelf ervaren."