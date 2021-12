Michael Breij leeft zowel op als naast het veld op een roze wolk

Het mooiste compliment kreeg Breij via een berichtje van zijn beste vriend. "Hij zei: "Als jullie zo doorgaan, kunnen we Europese avonden gaan beleven." Wij maken daar ook grapjes over. Maar we weten dat we nog aan de bak moeten. Een dolletje is mooi, maar we moeten nog wel eventjes."

Niet zweven

De grote vraag is of de Cambuurselectie het hoofd koel kan houden onder alle positieve kritieken. Breij denkt van wel. In zijn ogen is de selectie daar nuchter genoeg voor. Tegelijk merkt hij wel dat het iets met de ploeg doet. "Tuurlijk ga je wel een beetje zweven. Volgens mij is het nog nooit gebeurd dat we het zo goed doen. Je krijgt er ook vertrouwen uit dat we Vitesse kunnen pakken. Je gaat wedstrijden anders beleven."

Waar zit die andere beleving dan precies in? Breij: "In het begin was het nog van: hier kunnen we een puntje pakken, daar kunnen we winnen. Je gaat er nu wel anders naar kijken."