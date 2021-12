Rijkswaterstaat wil de hulp van vrijwilligers bij rampen beter regelen

Dat Rijkswaterstaat samenwerkt met vrijwilligers, is niet helemaal nieuw: in 2017 is bijvoorbeeld met vrijwilligers nog een grote olieramp geoefend op de Wadden. En er is ook weleens het een en ander op papier gezet.

Na de ramp met de MSC Zoe is in het noorden ook bestuurlijk afgesproken dat er echt iets geregeld moest worden over de inzet van vrijwilligers. Dat is ook de reden waarom Rijkwaterstaat de Wadden nu als proeftuin gebruikt voor een landelijke vrijwilligersregeling.

"Neuzen dezelfde kant op"

Er zijn eerder al gesprekken geweest met onder andere vertegenwoordigers van de wadloopgidsen, maar daarna bleef het lang stil.

Riesenkamp lacht al een een beetje als hem wordt gevraagd wat de rol van zijn eigen organisatie daarbij is geweest: "Toen ik hiermee begon, dacht ik dat het een project was. Het bleek eigenlijk meer een proces te zijn van draagvlak en neuzen dezelfde kant op krijgen. Want er werd nog wel verschillend over gedacht binnen Rijkswaterstaat.

En dan is Rijkswaterstaat toch een vrij grote organisatie, voordat alles geregeld is. "Dat was een onderschatting van de werkelijkheid, moet ik eerlijk zeggen."

Nu is er wel overeenstemming over, inclusief met het ministerie.