Kerstdoarp Wielenpôlle weer open: "Uit de hand gelopen hobby"

De attractie die dit jaar in het oog springt is de levensgrote kerststal. Jezus ligt in de kribbe tussen de ezels en Maria en Jozef. "Dit brengt het gevoel terug, hè", zegt een man die naar de stal kijkt. "Dat gemeenschapsgevoel kunnen we in deze tijd wel gebruiken. We wonen hier dichtbij en komen altijd even langs. We maken er bijna een familiedag van. Het is ierder jaar weer een feestje, het verveelt nooit!"

Het kerstdorp is nog tot eind december open.