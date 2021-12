Femke Kok verbetert negen jaar oud Nederlands record op 500 meter

"Maar het verschil is kleiner dan de afgelopen weken", zegt Kok. "Jackson opende bijna twee tienden sneller. Ik hoop dat mijn opening morgen weer wat sneller is. Misschien zit er dan nog meer in."

Het was nog niet het seizoen van Femke Kok. In de vorige wereldbekers werd ze negende, twaalfde, elfde en achtste. En dat terwijl ze afgelopen seizoen bijna niet te verslaan was.

Zin in zaterdag

Maar ze voelde zich al goed op de training in Amerika en bewijst dat nu in de wedstrijd: Kok is nu de snelste Nederlandse vrouw ooit op de kortste afstand. "Ik denk dat ik afgelopen jaar nog tien procent beter was. Ik hoop dat er morgen nog meer uitkomt. Ik baalde nog een beetje dat ik vandaag geen 36'er reed. We zien morgen wel weer."

Persoonlijk record Antoinette en Michelle de Jong

Michelle de Jong eindigde op de 500 meter met 37,56 op de dertiende plek. De tijd is voor haar ook een persoonlijk record.

In de B-groep kwam Marrit Fledderus uit Sint Nicolaasga tot 38,23. De Harlingse Ellia Smeding, die uitkomt voor het Verenigd Koninkrijk, reed 39,77.