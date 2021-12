Heerenveen niet onwelwillend over een nieuwe omroep: "Het onderzoeken waard"

Wethouder Hedwich Rinkes verklaart het bedrag van 32.000 euro: "Het is vastgelegd welk bedrag je als huishouden betaalt: dat is 1,41 euro. Dan kom je in de gemeente Heereveen op 32.000 euro. Je hebt wel sponsors en andere inkomsten nodig om het tot wasdom te brengen. Maar vanuit de gemeente zou een lokale omroep op dit bedrag kunnen rekenen."

"Het onderzoeken waard"

Rinkes staat op zichzelf goedwillend tegenover het initiatief. "Als we terug in de tijd kijken: toen werd de Heerenveense Omroep Stichting met veel enthousiasme beluisterd. Dat is niet doorgezet, het bestaat niet meer. Maar het is het onderzoeken waard wat er nu weer mogelijk is."

Dat onderzoek is wel nodig, denkt de wethouder. Vooral omdat overal wel blijkt dat verenigingen met vrijwilligers het moeilijk hebben. "Maar ik wil het wel een kans geven. Dus kijken in de samenleving en bij partijen of mensen er mee aan de slag willen."

Smelne technisch gezien afgewezen

Ook door het voorstel van Smelne Fm gaat het nog niet onmiddellijk een streep. "Wij staan open voor een lokale omroep. Als dat Smelne FM is, dan is dat prima."

Toch heeft de gemeente niet een positief advies aan de commissariaat gegeven. "Maar dat is omdat wij ook formeel moeten toetsen aan een aantal voorwaarden. Smelne FM is formeel gezien hier nu nog niet representatief genoeg. Dat is logisch, maar daarom moeten we het technisch gezien afwijzen."

Het college vindt het goed dat er een onderzoek komt na de mogelijkheden. Rinkes: "Wij kunnen altijd zien of wij elkaar tegemoet kunnen komen."