Nationale titel voor zwemster Steenbergen op 100 meter wisselslag

Steenbergen, die een maand geleden nog Europees eremetaal behaalde op de 100 en 200 meter vrije slag, zwom nu in Den Haag naar een tijd van 59,11. Dat was meer dan twee seconden sneller als Marjolein Delno, die het zilver won.

Er was meer Fries succes. Op de 50 meter vlinderslag ging de titel niet naar Fryslân, maar het zilver en brons wel. Kinge Zandringa (St.-Annaparochie) werd tweede in 26,55, Josien Wijkhuijs (Franeker) derde in 26,65. Alleen Tessa Giele was met 26,17 sneller dan beide Friezinnen.

Op de 800 meter vrije slag bij de vrouwen was er brons voor Marte Hieke van der Kamp uit Nijland. De jonge zwemster noteerde een tijd van 8.59,76.