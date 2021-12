Siem de Jong weer fit, maar Henk Veerman in de basis tegen Heracles

"In de wedstrijden die ik deze periode speel bij het tweede, heb ik het gevoel dat ik me goed laat zien", zegt Nygren. "Ik heb deze week ook twee keer gescoord tegen FC Groningen. Meer kan ik niet doen."

Afwachten

Nygren stond tegen PSV niet in de basis, terwijl er wel meerdere blessures waren. Toch is hij niet naar trainer Jansen toegestapt om te vragen waarom hij niet speelde. "Dat is zijn beslissing. Als hij mij de reden wil vertellen, dan kan hij met me praten. Ik kan hem niet vertellen wat hij moet doen. Ik ga echt wel een keer naar de coach om te praten, maar nu dacht ik: ik wacht even af."