Windpark boven Schier op korte termijn onhaalbaar: "Acht tot tien jaar nodig"

TenneT verwacht dat het onderzoek naar alle mogelijke alternatieven veel tijd zal kosten. "Over het algemeen heb je acht tot tien jaar nodig om alle procedures te doorlopen en de aansluiting te realiseren", zegt woordvoerder Jorrit de Jong van TenneT. "Dat zal nu ook het geval zijn."

'Klimaatdoelen blijven realistisch'

Windparken zijn nodig om de klimaatdoelen te halen. De Jong denkt niet dat dat nu in gevaar komt. "De staatssecretaris heeft aangegeven dat de wens bestaat om meer windparken aan te leggen. Boven de Waddeneilanden, maar ook voor de westkust van Nederland. Daarmee blijft het halen van de klimaatdoelen realistisch."

De Jong vindt het wel goed dat demissionair staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius besluit om alsnog naar alternatieven te kijken. "Ze heeft geluisterd naar alle partijen en het was duidelijk dat er veel zorgen waren over deze route. Het belangrijkste is dat het allemaal zorgvuldig gebeurt."

Wachten op duidelijkheid

En dat de plannen voor de kabel door Schiermonnikoog nu de ijskast ingaan, is volgens De Jong logisch. "Het was nog onduidelijk welke nieuwe windparken er in de toekomst zouden komen en via de Eemshaven zouden moeten aanlanden. Daarom was het goed om het oostelijke tracé, naar de Eemshouden, vrij te houden en dus te kiezen voor Schiermonnikoog."

"Maar nu is het wel duidelijk en heeft de staatssecretaris aangegeven welke parken in de toekomst nog meer moeten worden aangelegd", zegt De Jong. "Dat was aanleiding om te onderzoeken of het toch mogelijk is om die windparken gezamenlijk via dezelfde oostelijke route, of eventuele andere route, aan te landen bij Eemshaven."