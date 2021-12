Vacatures van Friese ziekenhuizen bijna niet te vullen

Een kleine rondgang door het aantal vacatures bij de Friese ziekenhuizen levert al meteen een beeld op. Bij Nij Smellinghe in Drachten kunnen zo vijf coronaverpleegkundigen aan de slag.

Friese ziekenhuizen

Dat geldt ook voor het Antonius Ziekenhuis in Sneek, zegt Mente Kroon. Daar staan zes vacatures open in het ziekenhuis, maar ook nog 18 voor de thuiszorg. In Heerenveen, bij ziekenhuis Tjongerschans, gaat het ook om 11. Van het MCL in Leeuwarden zijn nog geen cijfers, maar een blik op de vacaturebank levert meteen al een kleine 20 openstaande functies op.

Provincies maken afspraken

Dat probleem is niet zomaar opgelost. Daarom hebben de ziekenhuizen van de drie noordelijke provincies gezamenlijk afspraken gemaakt. Ze leiden mensen voor elkaar op omdat er anders over de gehele linie hoge tekorten ontstaan, zegt Kahman. "Een IC-verpleegkundige opleiden kost tijd. Maar door de crisis van nu lukt het minder goed om op te leiden. We lopen achter."

Anders opleiden

Kahman wil dan ook dat er in de toekomst anders wordt opgeleid: "Je moet kijken naar innovaties. Dus dat je veel meer gaat simuleren. Dan kun je tijdens een crisis toch mensen gereed maken voor het echte werk."