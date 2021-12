Kootstertilster krijgt 20 maanden cel voor verkrachting 16-jarig meisje

De verkrachting gebeurde in februari vorig jaar. Het meisje was een nichtje van zijn toenmalige partner, die mee op stap was geweest en zou blijven slapen. Toen zijn partner al naar bed was, heeft de man het meisje verkracht.

De man ontkende en verklaarde eerder dat hij het doelwit van een wraakactie zou zijn. Daar ging de rechter niet in mee, omdat er voldoende bewijs tegen hem is.

Naast de celstraf moet de man ook meer dan 5.000 euro schadevergoeding aan het meisje betalen.