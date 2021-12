Cambuur mist Hoedemakers en waarschijnlijk ook Henk de Jong tegen Vitesse

Nee, daarover is Bosschaart duidelijk: "Dat gaan we niet doen, of Henk moet na vandaag anders besluiten. Henk heeft alle vertrouwen in ons als staf. Tuurlijk hebben we nog contact, maar er zal niet iemand zijn met een oortje."

Hoedemakers geblesseerd

Dan naar de selectie. Want er veranderen twee spelers in de basisopstelling in vergelijking met de wedstrijd van vorige week. Michael Breij begint als rechtsbuiten, waardoor Nick Doodeman op de bank zit. De technische staf hoopt zo Vitesse-linksback Maximilian Wittek beter te kunnen bespelen.

Het is niet de enige verandering. Mees Hoedemakers ontbreekt namelijk. En dat is een groot gemis voor de Leeuwarders, vindt ook Bosschaart. "Mees is een heel belangrijke speler, maar als het niet kan, dan kan het niet. Hij klapte vorige week behoorlijk door zijn enkel heen. We hebben gisteren getest en het voelde nog niet top aan."

Hoedemakers wordt tegen Vitesse waarschijnlijk vervangen door Mitchel Paulissen.