HEA! Visser met lichtallergie

Of hij de twee dikke snoeken werkelijk waar heeft gevangen, moeten we maar geloven. De vangst van Reint Boiten staat in ieder geval vast op zijn mobiele telefoon. De ene snoek was 87 centimeter en de andere 98. Sportvissen is een grote hobby van Reint. Jarenlang zat hij binnen omdat hij lijdt aan lichtallergie. Zijn huid verdraagt slecht zonlicht. Sinds 2,5 jaar heeft hij medicijnen waardoor hij weer naar buiten kan. Vissen is dan ook vrijheid. Carpe diem, pluk de dag, is dan ook zijn levensmotto.