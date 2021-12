GGD Fryslân: "We lijken te stabiliseren, dat is goed nieuws"

Waar het aantal besmettingen afgelopen week met 6.295 gevallen boven de zesduizend lag, is het aantal besmettingen deze week onder de zesduizend gedoken. "We zijn wel voorzichtig positief. Als de maatregels ingaan, gedraagt iedereen zich wat anders, en dat heeft een gunstig effect", zegt De Graaf daarover.

Het is voor het eerst sinds begin oktober dat de cijfers wat zijn afgenomen. "We lijken wel te stabiliseren en dat is goed nieuws. Dus wat iedereen doet voor aanpassingen in het gedrag, houd dat nog even vol", zegt ze.

Omikron-variant

De Graaf zegt dat de Omikron-variant mogelijk ook al in Fryslân is. "Dat kun je niet uitsluiten, we gaan ervanuit dat de Omikron-variant hier al is. Je loopt per definitie achter, je kunt hem niet tegenhouden."

Omdat er nog niet veel bekend is over de nieuwe variant, houdt de GGD de ogen goed open. "Wij zijn verschrikkelijk alert op die nieuwe variant, we willen hem zo lang mogelijk vertragen."

Boosterprik

Steeds meer mensen kunnen zich aanmelden voor een boosterprik. Dat is een extra prik, die helpt om de bescherming tegen het coronavirus hoger te maken. In vergelijking met andere EU-landen is Nederland echter niet zo snel met het prikken.

"Het is zo'n enorme logistieke operatie, normaalgesproken heb je zes maanden voorbereidingstijd nodig. Vorige keer hebben we het in vijf maanden gedaan, nu hebben we er een maand voor gekregen", legt De Graaf uit. "Je kunt er wat van vinden dat zo'n besluit van de regering zo laat is, maar wij doen er als GGD in elk geval alles aan."

Bij milde klachten zelf testen

Deze week paste het kabinet het testadvies aan. Bij milde klachten volstaat voortaan een zelftest. Dat heeft voordelen, zegt De Graaf. "Zo'n thuistest bij milde klachten verlaagt ook de drempel. En het ontziet de teststraten ook een beetje."

Volgens De Graaf zijn de zelftesten betrouwbaar genoeg. "Heb je getest en ben je negatief, maar heb je nog klachten en ben je de volgende dag nog verkouden? Test dan nog eens, want twee keer zo'n thuistest zit bijna op het niveau van zo'n PCR-test."