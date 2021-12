Leeuwarder (31) steekt man zeven keer met schroevendraaier: eis twintig maanden cel

De Leeuwarder heeft een andere man bij een ruzie tot zeven keer toe met een schroevendraaier in zijn rug gestoken. Daarmee heeft hij zich volgens het OM schuldig gemaakt aan poging tot moord.

De verdachte zei dat hij werd aangevallen en in een nekklem werd genomen. Uit beelden van het incident blijkt dat volgens het OM niet. Het slachtoffer had steekwonden in de rug en hij liep een klaplong op. De man wil 8.000 euro smartengeld.

Geen onbekende

Het OM wil dat de verdachte wordt behandeld. De man heeft een drankprobleem. Hij is geen onbekende van Justitie: toen hij nog op Bonaire woonde, heeft hij drie jaar gezeten voor poging tot moord. Hij zou het eiland zijn ontvlucht omdat er een prijs op zijn hoofd stond.

De rechtbank doet op 17 december uitspraak.