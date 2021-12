Gemeenten mogen deel van nieuwbouw-koophuizen toewijzen aan eigen inwoners

De nieuwe regeling moet voorkomen dat alle woningen worden opgekocht door mensen uit de Randstad. Het moet voor starters op de woningmarkt makkelijker worden om aan een eigen huis te komen.

Ook kunnen gemeenten gebruik maken van de zogenoemde opkoopbescherming. Dat betekent dat alleen mensen die echt zelf in een huis wonen zo'n huis mogen kopen.

Woning vinden is niet te doen

"Het is goed dat de Rijksregering dit voortschrijdend inzicht heeft", stelt fractievoorzitter Sijbe Knol van de provinciale FNP. "Op veel plekken zie je dat het voor jongeren een flinke klus is om een knappe woning te vinden. Wat een paar jaar geleden in de Randstad begonnen is, zie je nu ook in Fryslân. Er worden prijzen geboden waar je niet tegenop kunt."