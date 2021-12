Oplossing in Koudumer kapkwestie: "Maar, zo ga je niet met je inwoners om"

"Wij waren overvallen", zegt voorzitter Reint Kuiper van de Koudumer buurtvereniging. "Er was niet veel reactietijd. Woensdag kregen we de brief en maandag wilden ze beginnen met kappen." Dat verbaasde de bewoners van de Wetterbies, Barchjeblom en Swanneblom.

40 bomen weg

De buurt is blij dat er een glasvezelkabel komt, maar zou het jammer vinden dat er zo'n 40 bomen voor moeten worden weggehaald. "Deze bomen staan al zo'n 25 jaar in de wijk. Ze kleden de buurt mooi aan. Als je bomen weer zou herplanten, dan zou het lang duren voordat je weer zulke mooie bomen hebt."

Rob Goedhart stuurde als beheerder van de buurt-WhatsApp de brief door . "Er waren allemaal boze mensen, niemand wilde de bomen weg."

Een inwoner van de buurt met kennis van glasvezelaanleg zei bovendien dat het kappen helemaal niet nodig is. "Hij vertelde dat het helemaal niet nodig is om de bomen te laten verdwijnen. Er zal wat in de groenstrook moeten gebeuren, maar er zijn goede technieken om de bomen te omzeilen."

Nog net op tijd een oplossing

De buurtvereniging heeft direct actie ondernemen en is met een aangetekende brief naar het gemeentehuis gestapt. Zo was men er zeker van dat de gemeente de brief nog op tijd in ontvangst kon nemen.

Vrijdagochtend ging de telefoon bij voorzitter Kuiper: Súdwest-Fryslân aan de lijn. Kuiper: "Ze gaan een alternatief zoeken voor de bomenkap. De kabel wordt wel aangelegd, maar de bomen worden gespaard. We zijn heel blij."