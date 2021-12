Goed vooruitzicht voor toerisme: 'Fryslân is herontdekt als vakantieplek'

Afgelopen zomer was het ook al druk in onze provincie, omdat een groot deel van de Nederlanders vanwege het coronavirus in eigen land bleef.

'Herhaalbezoek'

"Men zal ongetwijfeld weer naar het buitenland gaan, aan de andere kant biedt het juist veel kansen voor ons. Fryslân heeft een hoog herhaalbezoek", legt Floriaan Zwart van VVV Waterland van Friesland uit.

"Je ziet dat heel veel mensen die hier in de afgelopen twee jaar zijn geweest onverminderd positief zijn over het op vakantie gaan in onze provincie. En dus ook veelal wanneer ze hun vakantie hebben afgerond alweer boeken voor volgend jaar. Veel mensen hebben Fryslân echt herontdekt als vakantieplek", zegt Zwart.

Verspreiden

Dat betekent dat het in de zomer waarschijnlijk weer druk zal worden in Fryslân, maar vooral op de Waddeneilanden en in Zuidwest-Fryslân. Maar liefst 65 procent van de toeristische uitgaven worden daar gedaan. Daarom wordt er geprobeerd om dat te verspreiden over de provincie.

Volgens Zwart worden bijvoorbeeld nu ook de routes in Noardeast-Fryslân steeds populairder.