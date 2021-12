Natuur, bestuur en boer vinden elkaar in plan voor zout water in het Lauwersmeer

Dat boeren in de omgeving voorlopig akkoord zijn met de plannen, is best bijzonder. Want normaal gesproken is de landbouw veelal bang voor het verzilten van de grond. Dat is schadelijk voor gewassen en vee.

"De werkgroep is ontstaan omdat de Waddenverenging en andere partijen vraagtekens zetten bij het besluit om het maximale zoutgehalte in het meer omlaag te brengen", legt Wouter van der Heij van de Waddenvereniging uit. "Dat staat haaks op wat wij willen. Het kwam voort uit een wens van de landbouw om het meer zo zoet mogelijk te houden."

De vereniging tekende bezwaar aan en zo kwam een werkgroep tot stand die in het voorjaar is begonnen.

Natuurherstel

Voor het herstellen van natuur kan het binnenhalen van zout water van belang zijn, vertelt Van der Heij. "Het Lauwersmeer is een oude zeearm van de Waddenzee. Als ecoloog ben je altijd op zoek naar de plekken waar het zoete en het zoute water elkaar kunnen vinden. Dat zijn hele productieve plekken, waar bijvoorbeeld vis opgroeit."