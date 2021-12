Natuurmonumenten blij dat 'mammoettanker'-ministerie voorlopig is gekeerd

Hoewel meerdere instanties en organisaties al lang bezig zijn om druk uit te oefenen op het kabinet, was het besluit van staatssecretaris Disan Yesilgöz-Zegerius voor Natuurmonumenten toch onverwacht. "Want de mammoettanker van EZK stond er tot nu toe recht voor", zegt Kok.

"De manier waarop ze ons benaderen en naar ons luisteren is anders dan een jaar geleden", zegt Kok over het ministerie. "Ik heb het idee dat ze nu wel luisteren naar de bezwaren bij alle partijen.

Natuurmonumenten is de beheerder van de natuur op het Waddeneiland. Het plan voor kabel door het ooststuk van het eiland is hen in doorn in het oog. "Dat is een stuk oernatuur. Daar heeft de mens nog niet eerder ingegrepen."

Combineren met vaargeul

Kok is vooral blij dat nu de oostelijke optie beter wordt onderzocht, waarbij de stroomkabels gecombineerd worden met de vaargeul naar de Eemshaven. "Er liggen alternatieven. Ik denk dat men hier spekkoper mee kan zijn. Want ook bij de Westerschelde is een vaargeul met kabels gecombineerd."

Dat het kabinet de plannen voor het leggen van de kabels onder Schiermonnikoog voorlopig in de ijskast legt, betekent nog niet dat alle zorgen bij Natuurmonumenten voorbij zijn. "We verleggen nu onze focus op het plan van de Eemshaven", zegt Kok. Volgens hem moet het zorgvuldig gebeuren, omdat er waarschijnlijk nog wel meer initiatieven voor windenergie op zee aankomen.

Daarnaast kan Duitsland nog een obstakel zijn. "Laten we gewoon dat gesprek met de Duitsers aangaan. Duitsland hoort ook bij Europa en het is een Europese opgave om duurzaam met onze energie om te gaan. Dus ik neem aan dat we daar uitkomen."