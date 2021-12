Thialf-directeur Winters: "Positief over verlenging van die ene miljoen euro"

Deze week werd duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer Thialf wel wil steunen. Donderdagavond werd er met staatssecretaris Blokhuis over gedebatteerd. Hij ziet er minder in om in één keer één miljoen euro over te maken, maar een meerderheid in de Kamer zet het voorstel door. Er wordt komende dinsdag over gestemd.

"Het wordt breed gesteund. Dat is mooi om te zien. Het nationaal icoon Thialf wordt breed erkend", zegt Winters.

Structureel

"Een miljoen is wat we gemiddeld nodig hebben om dingen te vervangen als ze kapot zijn", zegt de directeur. "Dat is natuurlijk elke keer het gevaar en zeker omdat de eerste 5 jaar de exploitatie altijd in de problemen kwam. Dan ga je als eerste bezuinigen op onderhoud en vervanging van onderdelen."

De eenmalige investering van een miljoen is echter niet een oplossing voor het structurele probleem, erkent Winters. "Er is een meerderheid voor een motie om te kijken of we het structureel kunnen oplossen. Dat stemt ons wel positief op verlenging van die ene miljoen."