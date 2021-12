Landelijk 21.612 coronabesmettingen | 88 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen

Waar het aantal besmettingen afgelopen week met 6.295 gevallen boven de zesduizend lag, is het aantal besmettingen deze week onder de zesduizend gedoken. "We zijn wel voorzichtig positief. Als de maatregels ingaan, gedraagt iedereen zich wat anders, en dat heeft een gunstig effect", zegt De Graaf daarover.

Omikron-variant

De Graaf zegt dat de Omikron-variant mogelijk ook al in Fryslân is. "Dat kun je niet uitsluiten, we gaan ervanuit dat de Omikron-variant hier al is. Je loopt per definitie achter, je kunt hem niet tegenhouden." Omdat er nog niet veel bekend is over de nieuwe variant, houdt de GGD de ogen goed open. "Wij zijn verschrikkelijk alert op die nieuwe variant, we willen hem zo lang mogelijk vertragen."