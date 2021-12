Friese coronabesmettingen nemen iets af

Het aantal positieve coronatests dat de afgelopen week in Fryslân vastgesteld is, is wat afgenomen. Afgelopen week werden nog meer dan zesduizend coronabesmettingen geteld, nu lag het aantal daar onder. Het exacte aantal geregistreerde coronabesmettingen was de afgelopen week 5.958.

Afgelopen week zijn er in Fryslân elke dag gemiddeld 851 besmettingen bij gekomen. Afgelopen week was dat gemiddelde 899, nog een week eerder 633.