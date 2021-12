Coronanieuws 3 december: Landelijk 21.612 besmettingen | Defensie helpt bij boosteren

In meer dan duizend verpleeghuizen in Nederland gaat corona rond. In de afgelopen vier weken hebben 1018 locaties bekend gemaakt dat er een recente besmetting is geweest. Het zijn er sinds het begin van de coronatijd niet zoveel geweest.

Een maand geleden waren er 400 tehuizen waar besmettingen waren, in oktober ging het om ruim honderd.