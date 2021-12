Harm Visser derde bij eerste wedstrijd in strijd om 'pijlenpak'

Bij de vrouwen eindigde de wedstrijd ook in een massasprint. Elisa Dul was daarin de snelste. Het zilver was voor Paulien Verhaar van Team Frysk en Maaike Verweij werd derde.

De leiders van het klassement rijden in een 'pijlenpak'. Die zijn op vrijdag dus voor Hoolwerf en Dul. In totaal bestaat de Trachitol Trophy uit vier wedstrijden. Zondag is de laatste.

De Trachitol Trophy ging in 2020 vanwege het coronavirus niet door. In 2019 schreef Marijke Groenewoud uit Hallum het klassement bij de vrouwen op haar naam.