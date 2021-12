Vrijwilligers worden met chocoladeletters overgehaald in Heerenveen

Nadat Linda binnen een kwartiertje al tien letters kwijt is, loopt ze een vrouw tegen het lijf die haar kinderen uit school haalt. De vrouw neemt lachend de letter aan. "Ik sta er eigenlijk niet zo bij stil, maar het blijkt dus dat ik eigenlijk best veel vrijwilligerswerk doe. Ik help op de turnclub van mijn dochter bij het klaarzetten van alle toestellen. Eigenlijk ben ik best wel trots dat ik wat meer doe dan ik verwacht had."

Voor de gemeenschap

"Dit zijn dus de reacties die we willen", zegt Linda. "Het zit 'm niet in de grote dingen. Een klein ding voor de gemeenschap doen is al mooi. Op deze manier zijn we snel door de letters heen."