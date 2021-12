Originele opname met zingende moeder Piter Wilkens duikt op in Omrop-archief

Destijds was er nog geen Omrop Fryslân, maar kenden Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel de RONO, een omroep voor meerdere provincies. De banden zijn goed bewaard gebleven.

Geëmotioneerd

Wilkens was zichtbaar geëmotioneerd in de studio van Omrop Fryslân. Zijn moeder overleed in 2017 en Wilkens heeft het destijds ook op het Frysk Sjongers Gala zelf live gezongen. Nu de band weer op de recorder kwam, kwam de stem van zijn moeder weer tot leven.

"Het klinkt ook uit die tijd, die piano ook", zegt Wilkens. "Ik wist dat mijn moeder mooi kon zingen. Ze was toen 33. Het is echt een meisjesstem, maar het is duidelijk mijn moeder. Dat doet je wel wat, het is mooi, heel mooi. Ik denk dat de hele familie er blij mee is."